В церкви ПЦУ Святого Николая Чудотворца – старейшем львовском храме у священника отец и жена умерли в один день.

Об этом сообщает Zaxid.net.

«В молитве вместе с Петром Политило, его родными и близкими. Разделяем невыразимую боль от потери отца и жены. Вечная память почившим в доме праведного отца», - отметили в храме.

Трагедия произошла 25 сентября. По данным издания, жена священника не смогла побороть коронавирус. Известно, что причина смерти отца священника другая, но она не уточняется.

Ранее мы сообщали, что во Львове ушел из жизни священник. Его звали Андрей Дикий. Он был протопресвитером Лычаковского деканата, сотрудником прихода Благовещения Пресвятой Богородицы.

Ранее мы сообщали, что остановилось сердце украинского артиста, которому исполнилось всего 40 лет. Его зовут Дмитрий Омельченко. Он был автором и постановщиком балетных спектаклей, украинским артистом балета. Дмитрий Омельченко происходит из театральной семьи и родился в Днепре. В 1999 г. артист прошел обучение в Академии русского балета Вагановой. Следующие десять лет он провел в Южной Корее, где начал активно работать. Тринадцать лет назад стал ведущим солистом балетной труппы Днепра. В 2009 году состоялся его дебют, как хореографа, в балете Degage.

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