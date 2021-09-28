Стало відомо, як живе виживший курсант у катастрофі під Чугуєвом

Єдиний виживший рік тому в авіакатастрофі під Чугуєвом курсант В'ячеслав Золочевський, який досі продовжує мріяти про небо, комісований з армії.

Про це Вести розповів радник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

В'ячеслав проходив обстеження у Вінниці, де проводять Військово-медичну експертизу льотного складу всієї державної авіації. Там його визнали непридатним до військової служби. Хлопцеві запропонували залишитися в авіації в наземних службах, але він відмовився, так як хоче бути льотчиком. Про аварію він говорити не хоче, йому боляче це згадувати.

За словами Ірини Золочівської, яка працює продавцем в овочевому магазині Харкова, незважаючи на втрату здоров'я під час навчання, її син не отримав компенсацію.

А життя сім'ї не назвеш фінансово благополучним. Сім'я живе на орендованій квартирі. Квартиру, яку їм обіцяли, вони так і не отримали.

"Мені доводиться працювати майже цілодобово. Зміна до 21:00, відпускають о 21: 30. Поки доберуся додому, сил зовсім не вистачає. Ледве встигаю щось приготувати молодшому синові поїсти. Він змушений був піти працювати", - розповідає мама курсанта.

Варто нагадати, що 25 Вересня 2020 року під Чугуєвом Харківської області розбилися 26 осіб - курсанти, екіпаж та інструктори. Літак Ан-26Ш виконував Нічний навчально-тренувальний політ недалеко від військового аеродрому.

В живих залишився тільки В'ячеслав Золочівський. Після вибуху його накрило уламком фюзеляжу, що врятувало хлопця від вогню.

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