Старший солдат В'ячеслав Квокша отримав смертельні травми
27 вересня в Сумській області під час завантаження військової техніки 10 реактивної артилерійської батареї 4 реактивного артилерійського дивізіону загинув старший солдат Квокша В'ячеслав.
Про це повідомила Кролевецька міська рада та поліція Сумської області.
Правоохоронці повідомляють, що трагедія сталася у вівторок, 28 вересня, близько 9:50 ранку на території залізничного вокзалу міста Ромни.
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При виїзді на місце події співробітники поліції попередньо встановили, що 51-річний житель Сум, керуючи автомобілем ЗІЛ 135лм, при русі заднім ходом допустив наїзд на 24-річного жителя Кролевецького району.
В'ячеслава Квокша затисло між задньою частиною ЗІЛа і передньою частиною ГАЗ-66, який вже був закріплений на платформі вагона. Його буквально розчавила військова техніка. Він отримав травми не сумісні з життям. На даний час обставини смерті з'ясовуються.
В'ячеслав Квокша 1996 року народження. Проживав разом з батьками в селі Буйвалово. У 2017 році призваний спочатку на строкову військову службу, а потім на службу за контрактом.
У мережі українці залишають слова співчуття рідним і близьким солдата: "Важко повірити в те, що сталося. Біль втрати пече душу батькам, родичам, односельцям. Щирі співчуття рідним", "Вічна пам'ять і Земля пухом! А рідним співчуття", "Співчуваю рідним і близьким. Тримайтесь".
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