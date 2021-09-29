Бездомна дівчина випадково знайшла пакет з великою сумою грошей і повернула їх власнику

Історію дівчини з благородним серцем розповіли у групі "Захистимо права / життя бездомних".

Так, в місті Бердянську Запорізької області жінка на ім'я Наталя, яка схилу до бродяжництва рилася в сміттєвому баку і натрапила на пакет з банкнотами всередині.

Замість того щоб залишити собі 110 тисяч гривень, Наталя віднесла їх волонтерам, які організували цілу пошукову компанію, щоб розшукати власника загублених грошей.

І він знайшовся, чоловік випадково переплутав пакети і викинув гроші в сміттєвий бак.

Але що найцікавіше, господар грошей оцінив вчинок Наталії всього в 100 гривень, саме стільки він дав бездомній за її благородство і чесність.

"Він порахував, що для бездомної це і так великі гроші!

І що їй вистачить.

І ніхто не зміг йому довести, що ще днем раніше він би втратив їх усіх", - йдеться в публікації.

У коментарях користувачі мережі почали бурхливо обговорювати історію. Деякі поставилися до неї скептично, інших обурило занадто маленька винагорода за такий вчинок.

"Я не розумію як можна викинути пакет з грошима. Ну навіть, якщо це сталося, то мужик повинен був через 10 хв вже там бути і шукати гроші",

"Яка невимовна щедрість, цілих 100 гривень. Хотілося б щоб Наталії дуже сильно пощастило за її чисте і добре серце",

" Ох і жлобяра. Шкода, що таким людям щось повертається. Я, як мінімум, пішла б з нею в магазин і одягла, взула, нагодувала і ще б грошей дала", - висловилися в мережі.

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