Спортсменки підтвердили інформацію у своїх соціальних мережах

Мати знаменитих українських біатлоністок Віти і Валі Семеренко померла через ускладнення, викликані коронавірусом. Її серце перестало битися.

Як повідомляє Федерація біатлону України, смертельна трагедія сталася в понеділок, 27 вересня.

"Федерація біатлону України та адміністрація сайту висловлюють глибокі співчуття Віті, Валі і всім рідним і близьким. Земля пухом...", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли сестри Семеренко на своїх сторінках в соціальних мережах, прощання пройде 29 вересня в рідному для сім'ї селищі – Краснопілля Сумської області.

"Вічна пам'ять матуся! Коли від нас йдуть наші мами, стає раптом темним білий світ, і немає на світі важче драми, ніж усвідомити, що мами більше немає", - написала Віта Семеренко в Facebook.

Галина Василівна жила в Краснопіллі - селищі міського типу Сумської області. Все життя пропрацювала в місцевому лісовому господарстві.

В одному з інтерв'ю Олімпійські чемпіонки зізналися, що до занять біатлону мама ставилася строго. Вона вимагала від дочок в першу чергу хороших оцінок в школі, а також допомоги по домашньому господарству.

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