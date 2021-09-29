Спортсменки підтвердили інформацію у своїх соціальних мережах
Мати знаменитих українських біатлоністок Віти і Валі Семеренко померла через ускладнення, викликані коронавірусом. Її серце перестало битися.
Як повідомляє Федерація біатлону України, смертельна трагедія сталася в понеділок, 27 вересня.
"Федерація біатлону України та адміністрація сайту висловлюють глибокі співчуття Віті, Валі і всім рідним і близьким. Земля пухом...", - йдеться в повідомленні.
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Як розповіли сестри Семеренко на своїх сторінках в соціальних мережах, прощання пройде 29 вересня в рідному для сім'ї селищі – Краснопілля Сумської області.
"Вічна пам'ять матуся! Коли від нас йдуть наші мами, стає раптом темним білий світ, і немає на світі важче драми, ніж усвідомити, що мами більше немає", - написала Віта Семеренко в Facebook.
Галина Василівна жила в Краснопіллі - селищі міського типу Сумської області. Все життя пропрацювала в місцевому лісовому господарстві.
В одному з інтерв'ю Олімпійські чемпіонки зізналися, що до занять біатлону мама ставилася строго. Вона вимагала від дочок в першу чергу хороших оцінок в школі, а також допомоги по домашньому господарству.
Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.
Як повідомляла Politeka, помер відомий українець.
Також Politeka писала, що зупинилося серце видатного українця, який місяць боровся з вірусом.