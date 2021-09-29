Вже є перевищення рівня захворюваності в деяких областях України
Там стало більше госпіталізацій, перевищено показники по заповненості ліжко-місць з киснем.
Як свідчить прогноз фахівців Національної академії наук незабаром ситуація із захворюваністю погіршиться. Так, середня кількість щоденних випадків коронавірусу в країні збільшиться.
Вчені НАН прогнозують, що протягом наступних двох тижнів в країні будуть реєструвати більше 10 тис.нових заражень щодня.
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Прогнозують, що в період з 29 вересня по 5 жовтня цей показник встановиться на рівні 8100-8326 випадків щодня (за різними моделями обчислення). А вже з 6 по 12 жовтня буде дорівнює 10 002-11 599 нових випадків.
Згідно з дослідженням вчених, що спираються на статистику від МОЗ, зараз найбільш загрозлива ситуація спостерігається в Чернівецькій області.
У лікарнях регіону кількість зайнятих ліжок з інфікованими зрівнялася вже з рівнем минулого піку. Також помітно ускладнилася ситуація на Харківщині та Луганщині.
Нагадаємо, карантин офіційно посилили по всій Україні.
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Також Politeka писала, що у МОЗ попередили про закриття шкіл, незважаючи на вакцинацію вчителів.