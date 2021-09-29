Ситуация усугубляется каждый день

Уже есть превышение уровня заболеваемости в некоторых областях Украины

Там стало больше госпитализаций, превышен показатели по заполненности койко-мест с кислородом.

Как свидетельствует прогноз специалистов Национальной академии наук вскоре ситуация с заболеваемостю ухудшится. Так, среднее количество ежедневных случаев коронавируса в стране увеличится.

Ученые НАН прогнозируют, что в течение следующих двух недель в стране будут регистрировать более 10 тыс. новых заражений ежедневно.

Прогнозируют, что в период с 29 сентября по 5 октября этот показатель установится на уровне 8100-8326 случаев ежедневно (по разным моделям вычисления). А уже с 6 по 12 октября будет равен 10 002-11 599 новых случаев.

Согласно исследованию ученых, опирающихся на статистику от Минздрава, сейчас наиболее угрожающая ситуация наблюдается в Черновицкой области.

В больницах региона количество занятых коек с инфицированными сравнялось уже с уровнем прошлого пика. Также заметно осложнилась ситуация на Харьковщине и Луганщине.

Напомним, карантин официально ужесточили по всей Украине.

Как сообщала Politeka, как будет работать транспорт и магазины в случае локдауна.

Также Politeka писала, что в МОЗ предупредили о закрытии школ, несмотря на вакцинацию учителей.