Нова хвиля епідемії коронавірусу вже накрила Україну і в Харківській області склалася одна з найбільш непростих ситуацій

Як пише видання Обозреватель , через високі темпи захворюваності опорні лікарні Харкова вже наповнилися інфікованими пацієнтами. Тепер хворих у критичному стані просто нікуди везти. До того ж у міських лікарнях вже почали закінчуватися стаціонарні місця.

Так, наприклад волонтер Наталія Попова в Facebook оприлюднила фото з обласної лікарні, де видно, що ліжка стоять прямо в коридорах. За її словами, така ситуація там на всіх трьох поверхах.

Біля самої лікарні вже шикуються низки з автомобілів швидкої допомоги.

У той же час через стрімке зростання захворюваності, влада Харкова не поспішає відкривати додаткові відділення в лікарнях. І це при тому, що в місто везуть пацієнтів з довколишніх населених пунктів.

"Чомусь в міські лікарні людей з області не беруть через прописку. Хоча це дурниці, фінансують медицину за надані послуги, а не за пропискою. Віддувається за всіх обласна лікарня. Якщо вчора мені привезли десятки важких пацієнтів, яким потрібен кисень, крапельниці, я ж не можу закрити приймальне відділення..."- повідомив один з медиків, який побажав не розголошувати його прізвище.

Лікарі попереджають, що якщо влада і далі тягнутиме з рішенням відкривати додаткові відділення, то ліжка доведеться вибудовувати не тільки в коридорах, але і в їдальнях і маніпуляційних кабінетах.

Також як і раніше відчувається нестача персоналу, медики просто валяться з ніг.

"Санітарки і медсестри збиваються з ніг, щоб обслужити стільки хворих. Уколи, крапельниці, таблетки. Дівчатка бігом носяться по коридорах, присісти ніколи", - поскаржилася одна зі співробітниць лікарні.

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