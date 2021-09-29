В українських Карпатах помітили небезпечну змію, яка раніше тут не водилася

Звичайний вуж схрестився з отруйною гадюкою. Раніше цього в природі не траплялося, адже це два різних види плазунів. Крім того, укус цієї істоти дуже смертельний і вбиває миттєво.

Про це йдеться в сюжеті "Загубленого світу" на 2+2.

Карпатська мольфарка Магдалена Мочіовські розповіла, що істоти наскільки стали нахабними, що навіть почали лізти в людські будинки і кусають маленьких дітей.

Невідому істоту мольфарка одного разу знайшла в ліжечку чотирирічного сина.

З тих пір чотирирічний Саша в цей день святкує свій другий день народження. Адже протиотрути укусу мутанта досі не існує.

Мутанти змії поводяться дуже агресивно. У них такі зуби, що людина може подумати, що це звичайний вуж. Однак насправді це "гадино-вуж", який набагато отруйніше звичайної гадюки.





Варто відзначити, що кінець весни, літо, початок осені – це період, коли безліч людей направляються в ліс за грибами і ягодами. Іноді це пов'язано з небезпекою піддатися укусів отруйних тварин.

За даними ВООЗ, у світі щорічно реєструється більше 10 мільйонів чоловік, укушених отруйними тваринами, з них гине близько 50 тисяч. Особливо велика токсична небезпека для дітей.

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