Житомирська поліція розшукує 13-річного Данила Портянка
13-річний Данило проживає в місті Житомир. Він перестав виходити на зв'язок зі своїми рідними і близькими. Про його місцеперебування поки нічого не відомо.
Про це повідомили у поліції області на сторінці у Facebook.
У поліції розповіли, що близько 8.30 години він прийшов до школи, звідки пішов у невідомому напрямку, залишивши свої речі в класі. Хлопець не має при собі мобільного телефону, схильний до самостійних подорожей і може виїхати за межі міста.
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На вигляд зниклому хлопчикові 13 років, він невисокого зросту, у нього худорлява статура, русяве волосся, а також Данило носить окуляри.
У день зникнення був одягнений у сезонну куртку синього кольору, сіру шапку, чорні джинси і кросівки в тон.
Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження хлопчика або надати іншу корисну інформацію.
Якщо щось знаєте, повідомте за телефоном (096) 766-68-55 або 102 або зверніться до найближчого відділення поліції.
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