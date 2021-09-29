Житомирська поліція розшукує 13-річного Данила Портянка

13-річний Данило проживає в місті Житомир. Він перестав виходити на зв'язок зі своїми рідними і близькими. Про його місцеперебування поки нічого не відомо.

Про це повідомили у поліції області на сторінці у Facebook.

У поліції розповіли, що близько 8.30 години він прийшов до школи, звідки пішов у невідомому напрямку, залишивши свої речі в класі. Хлопець не має при собі мобільного телефону, схильний до самостійних подорожей і може виїхати за межі міста.

На вигляд зниклому хлопчикові 13 років, він невисокого зросту, у нього худорлява статура, русяве волосся, а також Данило носить окуляри.

У день зникнення був одягнений у сезонну куртку синього кольору, сіру шапку, чорні джинси і кросівки в тон.

Правоохоронці звертаються до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження хлопчика або надати іншу корисну інформацію.

Якщо щось знаєте, повідомте за телефоном (096) 766-68-55 або 102 або зверніться до найближчого відділення поліції.

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