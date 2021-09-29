У передмісті Одеси компанія з трьох десятків підлітків вчинила погром в орендованому житлі

Вони зняли заміський будинок під вечірку, а замість цього розбили меблі і техніку. Всі свої дії знімали на телефони, а потім виклали запис у соцмережі.

Про це повідомляється в сюжеті каналу ТСН.

Якби не сусіди - неповнолітні рознесли б нерухомість дощенту. Саме сусіди побачили, як техніка летіла з вікон і подзвонили господарям. Коли ті прибули на місце НП з охороною діти почали вистрибувати з вікон і їхати на машинах. У будинку було вікно розбите, стеля, люстри, меблі були перевернуті і вже не підлягають ремонту.

Власники будинку договір цього разу не укладали, оскільки хлопці мали спільних знайомих. Вартість оренди за добу - 4000 грн, а застава 100 доларів, але цих грошей абсолютно не вистачить, щоб покрити витрати.

Компенсувати збитки вони відмовилися. Більш того деякі з них почали хвалитися в соцмережах підтримкою батьків і відео, на якому трощать чужий будинок.

"Моїй мамі писали, скидали. Моя мама сказала-не * * * було здавати квартиру малоліткам. Мама не дасть ні копійки. А якщо дійде справа до ментів, то повірте, моя мама все вирішить", - заявляє один з підлітків.

Власник будинку каже, що житло здає офіційно і платить за це податки. І якщо треба, має всі підстави, щоб відстояти себе в суді. Саме це і радить зробити юрист.

Як з'ясувалося, ця компанія підлітків трощить знімне житло не вперше. Заради того, щоб зібрати якомога більше лайків підлітки роблять божевільні вчинки.



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