У передмісті Одеси компанія з трьох десятків підлітків вчинила погром в орендованому житлі
Вони зняли заміський будинок під вечірку, а замість цього розбили меблі і техніку. Всі свої дії знімали на телефони, а потім виклали запис у соцмережі.
Про це повідомляється в сюжеті каналу ТСН.
Якби не сусіди - неповнолітні рознесли б нерухомість дощенту. Саме сусіди побачили, як техніка летіла з вікон і подзвонили господарям. Коли ті прибули на місце НП з охороною діти почали вистрибувати з вікон і їхати на машинах. У будинку було вікно розбите, стеля, люстри, меблі були перевернуті і вже не підлягають ремонту.
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Власники будинку договір цього разу не укладали, оскільки хлопці мали спільних знайомих. Вартість оренди за добу - 4000 грн, а застава 100 доларів, але цих грошей абсолютно не вистачить, щоб покрити витрати.
Компенсувати збитки вони відмовилися. Більш того деякі з них почали хвалитися в соцмережах підтримкою батьків і відео, на якому трощать чужий будинок.
"Моїй мамі писали, скидали. Моя мама сказала-не * * * було здавати квартиру малоліткам. Мама не дасть ні копійки. А якщо дійде справа до ментів, то повірте, моя мама все вирішить", - заявляє один з підлітків.
Власник будинку каже, що житло здає офіційно і платить за це податки. І якщо треба, має всі підстави, щоб відстояти себе в суді. Саме це і радить зробити юрист.
Як з'ясувалося, ця компанія підлітків трощить знімне житло не вперше. Заради того, щоб зібрати якомога більше лайків підлітки роблять божевільні вчинки.
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