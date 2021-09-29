Вранці 29 вересня у Львівській області сталася ДТП

Як повідомляє поліція, на дорозі Львів-Тернопіль, біля повороту в село Тарасівка, зіткнулися пасажирський автобус "ЕТАЛОН" і легкові автомобілі "Volkswagen Passat" і "ВАЗ 2109".

Про це повідомило видання "Варта1".

Як встановили представники поліції, 32-річний водій Volkswagen, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив автобус і врізався в нього.

Удар був настільки сильним, що автобус перекинувся на бік. Постраждали 4 пасажири автобуса і передбачуваний винуватець аварії – водій Volkswagen.

За таке правопорушення винуватець може отримати до трьох років позбавлення волі з позбавленням водійських прав на той же термін. На місці працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовувала всі обставини ДТП.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що автобус з Донбасу розбився в РФ, багато жертв.

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