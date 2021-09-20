Наразі поліцейські з'ясовують всі причини та обставини ДТП
На трасі Київ-Чоп малолітній водій Volkswagen не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там іномарка влетіла в "ВАЗ".
Про це повідомив відділ комунікації обласної поліції.
В результаті зіткнення травми отримали водії транспортних засобів, а також 64-річна пасажирка "ВАЗ" і 15-річна пасажирка Volkswagen.
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Відзначається, що 73-річний водій "ВАЗ" знаходиться в реанімаційному відділенні, його пасажирка — в травматологічному, 15-річна дівчина — в дитячій лікарні.
Наразі поліцейські з'ясовують всі причини та обставини ДТП, а також розмовлятимуть з батьками 15-річного хлопця, який сів за кермо легкового автомобіля.
Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.
Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.
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