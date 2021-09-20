Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства ДТП
На трассе Киев-Чоп малолетний водитель Volkswagen не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там иномарка влетела в "ВАЗ".
Об этом сообщил отдел коммуникации областной полиции.
В результате столкновения травмы получили водители транспортных средств, а также 64-летняя пассажирка "ВАЗ" и 15-летняя пассажирка Volkswagen.
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Отмечается, что 73-летний водитель "ВАЗ" находится в реанимационном отделении, его пассажирка — в травматологическом, 15-летняя девушка — в детской больнице.
Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства ДТП, а также будут беседовать с родителями 15-летнего парня, который сел за руль легкового автомобиля.
Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.
Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.
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