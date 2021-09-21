Увечері в понеділок, 20 вересня, під Новошахтинському Ростовської області РФ сталося ДТП

Там зіткнулися фура і мікроавтобус. Відомо, що в дорожньо-транспортну пригоду потрапив автобус з тимчасово окупованої Горлівки.

Про це повідомило видання Znamenka.

Всього в авто на момент аварії перебувало 17 пасажирів і два водії. В результаті аварії на місці загинули дві людини, ще четверо отримали травми різного ступеня тяжкості. Пізніше ще один потерпілий помер у лікарні.

11 пасажирів і водії мікроавтобуса розміщені в гуртожитку в Новошахтинську, звідки їх забере висланий перевізником транспорт.

ДТП сталася між селищами Самбек і Красний. На місці події працювали служби екстреного реагування Росії.

Варто зазначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна – в середньому 7 загиблих на день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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