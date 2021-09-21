Вечером в понедельник, 20 сентября, под Новошахтинском Ростовской области РФ случилось ДТП

Там столкнулись фура и микроавтобус. Известно, что в дорожно-транспортное происшествие попал автобус со временно оккупированной Горловки.

Об этом сообщает издание Znamenka.

Всего в авто на момент аварии находилось 17 пассажиров и два водителя. В результате аварии на месте погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести. Позднее еще один пострадавший умер в больнице.

11 пассажиров и водители микроавтобуса размещены в общежитии в Новошахтинске, откуда их заберет высланный перевозчиком транспорт.

ДТП произошло между поселками Самбек и Красный. На месте происшествия работали службы экстренного реагирования России.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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