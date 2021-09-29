Утром 29 сентября во Львовской области случилось крепное ДТП

Как сообщает полиция, на дороге Львов-Тернополь, возле поворота в село Тарасовка, столкнулись пассажирский автобус "ЕТАЛОН" и легковые автомобили "Volkswagen Passat" и "ВАЗ 2109".

Об этом пишет издание "Варта1".

Как установили представители полиции, 32-летний водитель Volkswagen, выезжая из второстепенной дороги на главную, не пропустил автобус и врезался в него.

Удар был настолько сильным, что автобус перевернулся на бок. Пострадали 4 пассажира автобуса и предполагаемый виновник аварии – водитель Volkswagen.

За такое правонарушение виновник может получить до трех лет лишения свободы с лишением водительских прав на тот же срок. На месте работала следственно-оперативная группа, которая выясняла все обстоятельства ДТП.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что автобус с Донбасса разбился в РФ, много жертв.

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