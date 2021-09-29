В одному з районів Києва прогримів потужний вибух, який призвів до пожежі
Як пише Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал "Київ. Оперативний", вибух прогримів на Оболонському проспекті, 14. За словами очевидців, у дворі будинку вибухнув трансформатор, який моментально загорівся. На місце події оперативно виїхали рятувальники, які стали гасити пожежу.
У соціальних мережах стали з'являтися фото і відео з місця події. Місцеві жителі зазначили, що через вибух у всьому мікрорайоні зникло світло.
"Весь мікрорайон без світла...", "Всі обігрівачі повключали через жучки, ось трансфік і крякнув», «а у пожежників то рукава з водою? Хто ж водою таке гасить!", "Світло вирубали по всіх будинках в окрузі", - пишуть українці в соціальних мережах.
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Пізніше стало відомо, що пожежу вдалося загасити. Очевидці поділилися фотографіями, на яких видно, що загоряння було усунуто співробітниками служби з надзвичайних ситуацій.
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