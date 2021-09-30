Українців активно кличуть на роботу в Європу

В останні роки кількість українців, які виїхали за кордон на заробітки зросла в рази. Заробітчани зарекомендували себе як працьовиті працівники, тому наших співвітчизників на роботу чекають не тільки в Польщі.

Як повідомляє РБК в Україні у деяких європейських країнах українцям можна заробити набагато більше, ніж у Польщі.

Медсестра в Норвегію та Німеччину

Українкам пропонують роботу з повним пакетом соціальних гарантій і середньою зарплатою 3500 євро (108 536 грн). Але для того, щоб влаштуваться на цю посаду, у вас повинен бути диплом медичної сестри, фельдшера або лікаря, отриманий після 2010 року.

До слова, 2500-3000 євро (з можливістю збільшення) пропонують медсестрам з України і в Німеччині. Для такої роботи вам знадобиться наявність середньої медичної освіти і безперервний досвід роботи медсестрою від трьох років.

Зварювальники в Естонію

Українець, який вміє працювати з будівельними металоконструкціями (зварювальник 135 і 141), оцінюється однією з естонських компаній, представлених на шведському ринку, в суму з/п від 98 до 130 тис.грн.

У Польщі за аналогічну роботу українцям пропонують близько 45-65 тисяч, а у Франції - ще менше.



Водій скрізь в пошані

Водія-міжнародника категорії РЄ з України - одні з найбільш затребуваних в Європі.

Компанія-лідер у сфері міжнародних перевезень з Литви пропонує водіям заробітну плату від 1800-2200 євро на місяць. При цьому, наявність паспорта Євросоюзу дає можливість збільшити цей показник до 3000 євро.



У Польщі на аналогічну посаду і за таких же умов українські водії отримуватимуть менше - в межах 60 тисяч гривень.

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