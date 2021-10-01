На військовому полігоні загинув 24-річний боєць

Як передає прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Максим Таран, трагедія сталася під Києвом 28 вересня.

"В ході проведення навчань на полігоні під час відпрацювання польового рейду трагічно загинув наш солдат Роман Олекса. Під час виконання вправи військовослужбовець отримав важкі травми. Романа негайно доставили в лікарню, але отримані травми виявилися несумісні з життям", - розповів Таран.

До слова, біля Одеської області прокотилася колона військової техніки.

Пересування військових спостерігали очевидці біля села Іваново Лиманського району в четвер, 23 вересня.

Вони поспішили зняти на відео незвичне видовище і поділитися ним в мережі.

На кадрах видно, як БМП переганяють через трасу, попередньо підставивши шини, щоб вони не пошкодили асфальтне покриття.

Також крім БМП можна побачити багато інших бойових машин. Рух автотранспорту в цей момент зупинено.

"Колона військової техніки прокотила під Одесою в Іваново",-йдеться в публікації телеграм-каналу.

Куди саме прямують військові, не повідомляється.

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