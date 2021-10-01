20-річний батько випадково проломив голову своєму синові
У Херсоні в реанімацію дитячої обласної лікарні привезли хлопчика, якому не виповнилося ще й року.
За версією батьків, 20-річний батько малюка займався фізичними вправами, і не помітив, як наблизився до сина, який ледь навчився ходити.
Горе-батько випадково вдарив малюка ногою прямо по голові. У нього виявилася проломлена тім'яна кістка. Дитина дивом вижила.
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До слова, в Одеській області жінки втратили своїх дітей поки пиячили.
Три жінки влаштували пиятику і не помітили, як пропали їхні діти. Горе-матері "загулилися", а коли згадали про своїх чад – не змогли їх знайти і викликали поліцію.
Поліцейські кинулися на пошуки трьох малолітніх дітей: 5-ти і 10-ти річної дівчинки і 7-річного хлопчика.
Їх розшукали дітей на одній з вулиць селища. Вони розповіли, що грали в хованки і заблукали. На щастя, нічого поганого з дітьми не сталося.
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