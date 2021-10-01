20-річний батько випадково проломив голову своєму синові

У Херсоні в реанімацію дитячої обласної лікарні привезли хлопчика, якому не виповнилося ще й року.

За версією батьків, 20-річний батько малюка займався фізичними вправами, і не помітив, як наблизився до сина, який ледь навчився ходити.

Горе-батько випадково вдарив малюка ногою прямо по голові. У нього виявилася проломлена тім'яна кістка. Дитина дивом вижила.

До слова, в Одеській області жінки втратили своїх дітей поки пиячили.

Три жінки влаштували пиятику і не помітили, як пропали їхні діти. Горе-матері "загулилися", а коли згадали про своїх чад – не змогли їх знайти і викликали поліцію.

Поліцейські кинулися на пошуки трьох малолітніх дітей: 5-ти і 10-ти річної дівчинки і 7-річного хлопчика.

Їх розшукали дітей на одній з вулиць селища. Вони розповіли, що грали в хованки і заблукали. На щастя, нічого поганого з дітьми не сталося.

На недолугих матерів за невиконання батьківських обов'язків склали протоколи.

Нагадаємо, що горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще: малюк знайшов спосіб, як вижити

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