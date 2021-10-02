У ковід-лікарні спалахнула сильна пожежа
Про це повідомляє видання "Бельцький незалежний портал".
Так, в у відділенні інтенсивної терапії інфекційної лікарні міста Констанца, що в Румунії, сталося загоряння.
За попередньою інформацією, живцем згоріли 7 з 10 пацієнтів реанімації.
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Рятувальникам вдалося евакуювати 113 осіб, яких перевезли в інші лікувальні установи.
До слова, під Одесою пожежа повністю знищила житловий будинок, не обійшлося без загиблих
Смертельна НП сталася в четвер, 30 вересня, в місті Чорноморську Одеської області.
За даними рятувальників, о 04: 15 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про те, що в на вулиці транспортній, 16 горить житловий будинок.
Прибулі пожежники виявили, що крім будинку палає розташована поруч покинута споруда.
Вогонь ліквідували протягом півтори години на площі 130 кв.м. Причина загоряння і розмір збитку встановлюється.
Спочатку в ДСНС нічого не повідомили про жертви, проте мешканці будинку стверджують, що на пожежі загинула жінка похилого віку.
Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП
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