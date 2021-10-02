У ковід-лікарні спалахнула сильна пожежа

Про це повідомляє видання "Бельцький незалежний портал".

Так, в у відділенні інтенсивної терапії інфекційної лікарні міста Констанца, що в Румунії, сталося загоряння.

За попередньою інформацією, живцем згоріли 7 з 10 пацієнтів реанімації.

Рятувальникам вдалося евакуювати 113 осіб, яких перевезли в інші лікувальні установи.

До слова, під Одесою пожежа повністю знищила житловий будинок, не обійшлося без загиблих

Смертельна НП сталася в четвер, 30 вересня, в місті Чорноморську Одеської області.

За даними рятувальників, о 04: 15 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про те, що в на вулиці транспортній, 16 горить житловий будинок.

Прибулі пожежники виявили, що крім будинку палає розташована поруч покинута споруда.

Вогонь ліквідували протягом півтори години на площі 130 кв.м. Причина загоряння і розмір збитку встановлюється.

Спочатку в ДСНС нічого не повідомили про жертви, проте мешканці будинку стверджують, що на пожежі загинула жінка похилого віку.

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