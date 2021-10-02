Збірну Росії зняли з рейсу по дорозі на Чемпіонат світу з вільної боротьби

Головного тренера збірної Росії з вільної боротьби Дзамболата Тедеєва і чотирьох членів національної команди зняли з літака з Амстердама в Осло.

Спортсмени РФ нібито неправильно наділи маски, опустивши їх на підборіддя. Тоді співробітники авіакомпанії вирішили їх вивести з літака, в мережі повідомляється, що відбувалося це під оплески пасажирів.

"Те, що сталося, навіть не знаю, як можна коментувати. Це можна назвати фірмовим беззаконням. Половину збірної команди вони висаджують з літака. Кажуть, ви сьогодні не полетите – полетите завтра. Чому? Пояснень немає. Я думаю це замовлення наших опонентів", - говорить Тедеєв.

"Це вам не Росія)))) Там правила і закони потрібно дотримуватися", "смішна провокація проти самих же себе","Які ж дикі"," У Москві ніхто б їх не оштрафував"," Спорт головного мозку"," Дурням закон не писаний", - пишуть користувачі Мережі в коментарях.

Відео можна подивитися тут.

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