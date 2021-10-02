У харківській лікарні від ковіду померла 37-річна жінка

Українка була госпіталізована на сьомому місяці вагітності, коли у неї були вражені 90% легенів.

Вірус швидко прогресував, тому було прийнято рішення зробити кесарів розтин і врятувати дитину.

Після народження немовляти направили до відділу інтенсивної терапії. Лікарі дають позитивні прогнози відносного його здоров'я і життя.

А ось матері дитини ставало гірше, незважаючи на старання медиків.

У якийсь момент сатурація сильно впала і жінку довелося інтубувати. Тоді у неї вже була тотальна поразка легенів.

На жаль, серце пацієнтки не витримало і новонароджена дитина залишилася без мами.

Варто відзначити, що в Харкові опорні лікарні заповнені на 90%. Заражених коронавірусом відвозять в область. Більш того, Харків і область другий день поспіль б'є антирекорди з поширення коронавірусу.

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