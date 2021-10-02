Водій збив хлопчика, який вибіг на дорогу

Про це розповіли в Мелітопольському РУП.

Водій автомобіля "ВАЗ-2109" на вулиці Казарцева в Мелітополі наїхав на малолітнього пішохода, який вибіг на дорогу.

Хлопчик 2012 року народження отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до міської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286. Триває досудове розслідування.

До слова, на дорозі в Одеській області автомобіль з поліцейськими на швидкості врізався в опору моста

За даними обласного управління поліції, 32-річний водій «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням і врізався в опору моста.

В аварії постраждали водій і троє пасажирів-співробітників поліції, не при виконанні.

Тепер причини та обставини аварії з'ясовують слідчі.

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