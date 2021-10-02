Водій збив хлопчика, який вибіг на дорогу
Про це розповіли в Мелітопольському РУП.
Водій автомобіля "ВАЗ-2109" на вулиці Казарцева в Мелітополі наїхав на малолітнього пішохода, який вибіг на дорогу.
Хлопчик 2012 року народження отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до міської лікарні.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Екс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнику вразила формами на курорті: фото
З'ясувалося, хто після Зарицької та Могилевської стане новою заміною Осадчої в "Світському житті": "Не пропустіть"
Перехід на зимовий час в Україні: коли і в який бік потрібно перевести стрілки
Суддя "Танців з зірками" Чмерковський публічно звернувся до того, хто його залякував: "Ти знаєш, хто ти..."
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286. Триває досудове розслідування.
До слова, на дорозі в Одеській області автомобіль з поліцейськими на швидкості врізався в опору моста
За даними обласного управління поліції, 32-річний водій «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням і врізався в опору моста.
В аварії постраждали водій і троє пасажирів-співробітників поліції, не при виконанні.
Тепер причини та обставини аварії з'ясовують слідчі.
Нагадаємо, що люди постраждали біля залізничного вокзалу, кадри: на швидкості влетів у підземний перехід
Як повідомляла Politeka, трагічна ДТП забрала життя трьох поліцейських, машина перекинулася: кадри з місця
Також Politeka повідомляла, що авто влетіло в зупинку з людьми: перші кадри з місця масштабної аварії