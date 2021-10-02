Водій збив хлопчика, який вибіг на дорогу

Про це розповіли в Мелітопольському РУП.

Водій автомобіля "ВАЗ-2109" на вулиці Казарцева в Мелітополі наїхав на малолітнього пішохода, який вибіг на дорогу.

Хлопчик 2012 року народження отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до міської лікарні.

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286. Триває досудове розслідування.

До слова, на дорозі в Одеській області автомобіль з поліцейськими на швидкості врізався в опору моста

За даними обласного управління поліції, 32-річний водій «Mercedes-Benz» не впорався з керуванням і врізався в опору моста.

В аварії постраждали водій і троє пасажирів-співробітників поліції, не при виконанні.

Тепер причини та обставини аварії з'ясовують слідчі.

Нагадаємо, що люди постраждали біля залізничного вокзалу, кадри: на швидкості влетів у підземний перехід

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