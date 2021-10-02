Пішла з життя 20-річна дівчина із Закарпаття
Дівчина боролася тривалий час з важкою хворобою.
Про трагедію повідомили на сторінці Рокоссовський старостинський округ у Фейсбук.
"Після тривалого лікування і боротьби з недугою життя молодої дівчини обірвалося... Добрий спогад про привітну і веселу дівчину нехай залишиться в серцях тих хто її знав і любив... Велика подяка всім хто брав участь і допомагав у лікуванні Янки...",- йдеться в повідомленні.
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"Співчуваємо родині і терпінню всім . Бог вам на допомогу", " Боже😢 😭співчуття рідним і близьким! Нехай спочиває з миром"," щирі співчуття рідним", " співчуваю рідним і близьким. Царство їй небесне", - пишуть українці в мережі.
Раніше повідомлялося, що водій збив хлопчика, який вибіг на дорогу
Про це розповіли в Мелітопольському РУП.
Водій автомобіля "ВАЗ-2109" на вулиці Казарцева в Мелітополі наїхав на малолітнього пішохода, який вибіг на дорогу.
Хлопчик 2012 року народження отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до міської лікарні.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286. Триває досудове розслідування.
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