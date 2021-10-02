В Україні в два рази подорожчали дрова
Так, напередодні опалювального сезону цінники на дрова, порівняно з минулим роком зросли щонайменше вдвічі.
"У невеликих будинках ставлять твердопаливні котли і переходять на брикети. До недавнього часу таке опалення було набагато вигідніше газового", – говорить голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко.
Через зростання цін на дерево різко подорожчали дрова.
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"На ринку реально немає дров, незрозуміло, чим взагалі опалюватися, особливо, якщо райони негазифіковані, а таких в Україні все ще багато", – заявила екс-директор компанії ВГСМ Ірина Мацепура.
Нагадаємо, українців попередили про подорожчання комуналки з настанням холодів.
Так як тарифи на газ повністю залежать від політики газопостачальника, і вже поступово змінюються в бік підвищення, то і вартість опалення та гарячого водопостачання будуть йти вгору.
В уряді кажуть, що вже за підсумками поточного року суми в платіжках стануть на 33% більше, а на думку експертів на всі 40%.
Раніше повідомлялося, спочатку подорожчає вода та опалення: як зміняться ціни на комуналку в Україні з приходом холодів
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