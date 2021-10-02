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Маршрутка з пасажирами потрапила в аварію

Кадри опублікували в соцмережі в групі "melitopol_gram".

У маршрутці в момент аварії були пасажири.

Автомобілі отримали механічні пошкодження.

На місці працювали правоохоронці, які визначать винуватця ДТП. Про постраждалих на даний момент інформації немає.

Раніше повідомлялося, що водій збив хлопчика, який вибіг на дорогу

Про це розповіли в Мелітопольському РУП.

Водій автомобіля "ВАЗ-2109" на вулиці Казарцева в Мелітополі наїхав на малолітнього пішохода, який вибіг на дорогу.

Хлопчик 2012 року народження отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до міської лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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