Літак розбився в Мілані в неділю, 3 жовтня
Невеликий літак врізався в порожню двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана, біля парковки неподалік від станції метро "Сан-Донато". В результаті НП загинули вісім людей, пише Reuters.
Прибулі на місце пожежники заявили, що з тих. хто був на борту не вижив ніхто. Національностей загиблих поки не повідомили.
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За словами офіційних осіб, літак, що вилетів з аеропорту Мілана Лінате, прямував на острів Сардинія.
Люди в цьому районі могли почути вибух, коли літак зіткнувся з двоповерховою будівлею, яка в той час пустувала у зв'язку з ремонтом.
За словами очевидців, вогонь і дим піднялися в повітря, і кілька автомобілів, припаркованих уздовж вулиці, загорілися, але про інші жертви не повідомлялося.
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