Літак розбився в Мілані в неділю, 3 жовтня

Невеликий літак врізався в порожню двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана, біля парковки неподалік від станції метро "Сан-Донато". В результаті НП загинули вісім людей, пише Reuters.

Прибулі на місце пожежники заявили, що з тих. хто був на борту не вижив ніхто. Національностей загиблих поки не повідомили.

A private plane has crashed into an empty building outside Milan leaving all 8 people onboard dead pic.twitter.com/0zUS0O0nhP — Naija (@Naija_PR) October 3, 2021

За словами офіційних осіб, літак, що вилетів з аеропорту Мілана Лінате, прямував на острів Сардинія.

❗️🇮🇹 A Pilatus RS-12 plane crashed on a residential building in Milan.



Six people including pilot died on board and two on the ground, including a child.#Italy pic.twitter.com/Jt8nqt6X5z — The RAGEX (@theragex) October 3, 2021

Люди в цьому районі могли почути вибух, коли літак зіткнувся з двоповерховою будівлею, яка в той час пустувала у зв'язку з ремонтом.

За словами очевидців, вогонь і дим піднялися в повітря, і кілька автомобілів, припаркованих уздовж вулиці, загорілися, але про інші жертви не повідомлялося.

⭕️ #Italy: Small plane with 6 passengers, has crashed in San Donato /Milan

pic.twitter.com/UGcUnXdjG9 — 🅻-🆃🅴🅰🅼 (@L_Team10) October 3, 2021

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