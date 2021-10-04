"Укрзалізниця" знову вляпалася в неприємну ситуацію через поведінку провідників і пасажирів поїзда

Днями Євгенія Захарченко поскаржилася на те, що п'яні неадеквати погрожували їй за зауваження, а провідниця і навіть начальник поїзда не хотіли втихомирити їх.

Цю досить неприємну історію жінка повідала на своїй сторінці в Facebook.

За словами Євгенії, вона днями їхала в 15 вагоні, купе VIII. У сусідньому, IX купе, їхала подружня пара 50+. Чоловік і жінка, незважаючи на заборону, курили в тамбурі, запропонувавши всім, кому смердить, закрити двері в купе, а потім відкрито почали вживати алкогольні напої і вести матюккливі розмови, незважаючи на наявність у вагоні дітей.

Провідниця тим часом відверталася, коли бачила ці порушення. Причому, відверталася в прямому сенсі - ставала спиною, коли чекала, щоб закрити туалет, стоячи навпроти відкритого купе, де вище згадане подружжя розпивало алкоголь.

П'яний пасажир підійшов до жінки, після її скарг провідниці поїзда, і почав погрожувати, що вона не доїде до наступної станції.

"Провідниця, яка стояла в 1,5 метрах від нас, сказала, що нічого не чула, що треба відеозапис або письмові підтвердження двох свідків. А дружина цього п'яного тіла, ледве стоячи на ногах, стала кричати, що вони не пили, не курили, я все вигадую", - обурилася Євгенія.

Їй довелося дзвонити на гарячу лінію Укрзалізниці. І лише після цього, стверджує Євгенія, начальник поїзда став шукати можливість перевести її в інший вагон - а саме в СВ-вагон №12.

"Єдина мораль - терпи і мовчи... Картинка дуже красномовна: безпека пасажирів, хоч і входить в обов'язки Укрзалізниці, але насправді їх не цікавить", - резюмувала жінка.

Євгенія наостанок описала і інші проблеми поїзда, в якому їхала: було брудно і пекельно жарко, смерділо сигаретами, не відкривалося жодне вікно.

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