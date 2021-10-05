Умови в поїзді "Хмельницький - Київ" не влаштували українців, які вказали на чимало проблем у ньому.

У купейному вагоні поїзда "Укрзалізниця" не відкривалися вікна, а температура всередині досягала +30 градусів.

Про це написала пасажирка Інна Колесник у Facebook, яка скористалася послугами УЗ.

Цікаво, що цей потяг запізнився до Києва на 50 хвилин. Але ніхто вибачень не приніс. Пасажирка звернулася зі скаргою на гарячу лінію "Укрзалізниця", але там їй сказали, що вона не постраждала. Хоча звернення було зафіксовано.

Коли поїзд приїхав виявилося, що умови в ньому абсолютно непридатні для людей: постіль була мокра, не відкривалися вікна, а температура всередині досягала +30 градусів.

Решта пасажирів сиділи в куртках прямо в купе. Цікаво, що практично всі були "зайцями", тобто їхали без квитків. Масок ні на кого з людей не було.

"Родзинкою на тортику стало запізнення в Києві на 50 хвилин. Коли сьогодні я подзвонила на гарячу лінію і запитала, Як мені повернуть гроші за поганий сервіс і моральну шкоду, то оператор Вікторія мені відповіла, А за що гроші, за шкоду?! Ви ж, мовляв, не постраждали!"- розповіла Колесник.

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Як писала Politeka, потяг "Укрзалізниці" зупинили і атакували, кадри наслідків.

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