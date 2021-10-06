41% польських компаній пропонують українцям зарплати від 55 тис.гривень.

Українцям активно пропонує роботу сусідня країна - Польща. Оголошення про вакансії можна зустріти в кожному українському місті і в будь-якому форматі.

За даними кадрового порталу grc.ua, в Україні найчастіше шукають робітників і айтішників.

Третина польських роботодавців (33%) обіцяють платити до 22.2 тис.грн, ще 26% вакансій пропонують компенсацію до 44 тис. грн. Більш високі оклади (від 55 тис. грн) пропонують 41% компаній з Польщі.

Найчастіше пропонують роботу робітникам (14%); фахівцям зі сфери ІТ (13% всіх актуальних вакансій регіону); кандидатам зі сфери "Виробництво/Сільське господарство" (12%); фахівцям зі сфери "Маркетинг, реклама, PR" (9%); кандидатам зі сфери "продажу" (7%).

Найменш затребувані фахівці в сферах спорту, фітнесу, мистецтва, розваг, медіа, безпеки та б'юті-індустрії. Серед усіх вакансій їх налічується менше 0,1%.

Варто відзначити, що 2500-3000 євро (з можливістю збільшення) пропонують медсестрам з України в Німеччині. Також медсестрам українкам пропонують роботу з повним пакетом соціальних гарантій і середньою зарплатою 3500 євро (108 536 грн) в Норвегії.

Нагадаємо, про підвищення зарплат на тисячу гривень: у Мінфіні розкрили, кому і коли чекати надбавки.

Також Politeka писала, що виплати збільшать 150 тисяч: кому в Україні зібралися підвищити соцдопомогу.

Як Politeka повідомляла, що зарплата українців зросте наступного року: як зміняться цифри.