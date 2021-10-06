У Кропивницькому спалахнув скандал через квартиру для вдови загиблого українського бійця.

Жінка, яка сама виховує доньку, отримала від міської влади однокімнатну квартиру. Правда, жити в ній неможливо – стіни хитаються і можуть в будь-який момент впасти.

Як виглядає житло показали у сюжеті "Суспільне Кропивницький" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Тетяна Запорожченко познайомилася зі своїм чоловіком ще в 2014 році. У тому ж році у них народилася дочка, а чоловік пішов служити прикордонником в зону проведення АТО.

Після року служби він повернувся додому інвалідом армії, переніс кілька операцій на хребті.

У 2015-му сім'я стала в чергу на отримання житла в Кропивницькому. А через два роки чоловік загинув - потонув, рятуючи дівчинку на місцевій водоймі.

Тетяна зазначила, що її дочка часто хворіє, тому вона змушена постійно сидіти з нею, адже нікому більше за нею приглянути.

"Дочка часто хворіє, не можу влаштуватися на роботу, тому що залишити її ні з ким, я ж сирота. Отримуємо сім тисяч гривень пенсії чоловіка, половину віддаю за оренду", - розповіла Тетяна.

Цього року Запорожченко дізналася, що отримає від міськради однокімнатну квартиру. Коли вона прийшла оглянути квартиру на восьмому поверсі багатоповерхівки, то була, м'яко кажучи, неприємно здивована.

"Стіна хитається, завалитися може в будь-який момент. І інша стіна хитається. Якщо ставити нові двері, то ця конструкція завалиться", - каже Тетяна.

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