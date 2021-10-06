В Івано-Франківській області цього року фахівці зафіксували навалу мишей.
Миші швидко розмножуються і за добу можуть з'їсти таку кількість їжі, що в півтора рази перевищує їх вагу.
Про це повідомили у Держпродспоживслубі Івано-Франківської області.
Сприятливі погодні умови і наявність кормової бази послужили причиною появи мишей в області. Вони оселилися на непаханих землях, пасовищах, в лісосмугах, а також на полях після збирання зернових культур і багаторічних трав. Гризуни небезпечні тим, що можуть знищити посіви озимих культур.
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Найбільш поширеними і небезпечними є звичайна полівка і миші (домашня, польова). Середня чисельність нір на полях становить від одиничних до трьох житлових колоній на гектар.
Крім того, миші швидко розмножуються і за добу можуть з'їсти таку кількість їжі, що в півтора рази перевищує їх вагу. У Держпродспоживслубі Івано-Франківської області рекомендують фермерам обробити поля і позбутися від навали мишей.
Якщо на одному гектарі площі ви знайдете більше 100 отворів в норки, слід діяти негайно.
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