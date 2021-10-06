В Івано-Франківській області цього року фахівці зафіксували навалу мишей.

Миші швидко розмножуються і за добу можуть з'їсти таку кількість їжі, що в півтора рази перевищує їх вагу.

Про це повідомили у Держпродспоживслубі Івано-Франківської області.

Сприятливі погодні умови і наявність кормової бази послужили причиною появи мишей в області. Вони оселилися на непаханих землях, пасовищах, в лісосмугах, а також на полях після збирання зернових культур і багаторічних трав. Гризуни небезпечні тим, що можуть знищити посіви озимих культур.

Найбільш поширеними і небезпечними є звичайна полівка і миші (домашня, польова). Середня чисельність нір на полях становить від одиничних до трьох житлових колоній на гектар.

Крім того, миші швидко розмножуються і за добу можуть з'їсти таку кількість їжі, що в півтора рази перевищує їх вагу. У Держпродспоживслубі Івано-Франківської області рекомендують фермерам обробити поля і позбутися від навали мишей.

Якщо на одному гектарі площі ви знайдете більше 100 отворів в норки, слід діяти негайно.

Нагадаємо, що в Україні виявили моторошних істот, від яких потрібно триматися на відстані.

Як повідомляла Politeka, Дніпропетровщину облюбували небезпечні істоти, є жертви.

Також Politeka писала, що жителі Дніпропетровщини налякані нашестям сколопендр, кадри.