Чи траплялося в цій квартирі щось схоже раніше поки ще невідомо.

У Дніпрі на вулиці Кожум'яки 4 жовтня сталася пожежа, яку влаштувала 46-річна жінка. Вона поводилася агресивно і підпалила гроші – 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів.

Деталі повідомив портал "Інформатор".

У поліцію звернулася сестра жінки, яка поводилася агресивно. Коли патрульні прибули, помітили сильне задимлення на 8 поверсі багатоповерхівки.

У будинку також знаходився маленька дитина і чоловік жінки, який намагався її заспокоїти. За словами правоохоронців, по всьому будинку було розбито і розкидано меблі, а також посуд. Крім цього, помітили відкритий вогонь посеред кімнати: всередині горіли 50 тисяч гривень і 1,5 тисячі доларів.

Згодом стало відомо, що жінка влаштувала підпал за наказом "голосів", які звучали в голові.

На місце події представники поліції викликали медиків, які госпіталізували жінку в найближчу лікарню, а її маленьку дитину забрала до себе її сестра.

Чи траплялося в цій квартирі щось схоже поки невідомо. Причини вчинку з'ясовуватиме поліція.

Нагадаємо, що пожежа спалахнула в приватному будинку у Харкові.

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа розгорілася в офісному центрі.