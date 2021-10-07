В одному з київських ТРЦ 5 жовтня вночі відбувся конфлікт між співробітниками охорони і двома хлопцями, які виходили на ескалатор з магазину "Сільпо".

Як розповів батько одного з хлопців, охоронці побили двох молодих людей, а одному з них зламали ребра.

Про це Юрій Радій написав на сторінці в Facebook і виклав свою версію події того вечора.

Юрій стверджує, що у хлопців виникла суперечка на рівному місці. Після словесної перепалки почалася бійка, після чого підбігли ще кілька охоронців, скрутили юнаків і завели в кімнату охорони.

"Замість того щоб передати хлопців в руки правоохоронних органів вирішили пограти в спецагентів і били мого сина, поки він не втратив свідомість, його другу дісталося значно більше, у нього зламані ребра", - додав чоловік.

Батько запевняє, що їх тримали в полоні і катували близько 2-х годин. Коли його син прийшов до тями, охоронець з ножем у його голови погрожував йому вирізати очі. Потім хлопцям наказали не повідомляти в поліцію, інакше їх уб'ють.

Як повідомив портал РБК в Україні, в коментарях одна з користувачів написала, що батько хлопця Юрій Радій їй в листуванні повідомив, що молодий чоловік сам напав першим на охоронця. До того ж випадки агресії у нього вже бували.

У ТРЦ повідомили, що все сталося о 06.30 ранку в супермаркеті "Сільпо", а не вночі, як запевняє батько постраждалого хлопця. Двоє хлопців 20 років були в стані алкогольного сп'яніння і поводилися досить нахабно.

Охоронець зробив їм зауваження, на що син Юрія Рудого відреагував агресивно - він вдарив кулаком в голову співробітника охорони.

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