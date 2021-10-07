Вчені дали прогноз найсильніших магнітних бурь на жовтень, перший пік потужної магнітної бурі обрушиться на Землю на самому початку другого місяця осені.

Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до декількох днів, а також можуть мати різну інтенсивність.

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Серйозна магнітна буря настане на вихідні 10 жовтня. Досить потужний і тривалий геомагнітний сплеск припадає на останню декаду місяця. У період з 18 по 26 жовтня буде штормити, а пік цієї бурі випадає на 19, 24 і 25 числа.

Поширеним симптомом кожної магнітної бурі є головний біль. Багато людей під час зайвої сонячної активності відчувають нудоту, слабкість, прискорене серцебиття і підвищення тиску. Магнітна буря здатна викликати загострення хронічних захворювань, а також інсульт і інфаркт.



Знаючи заздалегідь прогноз магнітних бурь, метеозалежні люди зможуть убезпечити себе від негативного впливу сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень.

У несприятливі дні найкраще забути про фізичну працю, тривалому проведенні часу за смартфоном або комп'ютером, а також про водіння автомобіля.

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