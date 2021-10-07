Вчені дали прогноз найсильніших магнітних бурь на жовтень, перший пік потужної магнітної бурі обрушиться на Землю на самому початку другого місяця осені.
Магнітні бурі можуть тривати від декількох годин до декількох днів, а також можуть мати різну інтенсивність.
Politeka.net розповість, коли чекати "червоної" магнітної бурі і як від неї вберегтися.
Серйозна магнітна буря настане на вихідні 10 жовтня. Досить потужний і тривалий геомагнітний сплеск припадає на останню декаду місяця. У період з 18 по 26 жовтня буде штормити, а пік цієї бурі випадає на 19, 24 і 25 числа.
Помітно схудла Пугачова стурбувала видом в обтягуючих джинсах: "Ноги приробили чужі, чи що"
Обурена Матвієнко поставила на місце "друга" Тіни Кароль на Співають всі: "Це неправда!"
Мартиновська не стримала емоцій, коментуючи стосунки з Хіменесом-Браво: "Нас розсекретили"
Переможниця "Голосу країни" Муха чесно відповіла, чи був у неї роман з Даном Баланом: "Досі обговорюють"
Суддя "Танців з зірками" Кухар несподівано заговорила про відхід: "Буду сумувати"
Поширеним симптомом кожної магнітної бурі є головний біль. Багато людей під час зайвої сонячної активності відчувають нудоту, слабкість, прискорене серцебиття і підвищення тиску. Магнітна буря здатна викликати загострення хронічних захворювань, а також інсульт і інфаркт.
Знаючи заздалегідь прогноз магнітних бурь, метеозалежні люди зможуть убезпечити себе від негативного впливу сонця і бути готовими до можливого погіршення самопочуття в період геомагнітних збурень.
У несприятливі дні найкраще забути про фізичну працю, тривалому проведенні часу за смартфоном або комп'ютером, а також про водіння автомобіля.
Нагадаємо, магнітні бурі "сколихнуть" Україну.
Як повідомляла Politeka, магнітні бурі обрушаться на українців, важливе попередження.
Також Politeka писала, що найпотужніші і небезпечні магнітні бурі очікуються у вересні.