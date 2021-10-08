В Україні зафіксували понад 16 тисяч нових випадків COVID -19 - побитий антирекорд шести місяців.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
В Україні за 7 жовтня зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків ковіда - з них дітей - 1553, медпрацівників - 431.
Крім того відомо, що побито рекорд шестимісячної давності, коли 22 квітня було зафіксовано 16 235 нових випадків, госпіталізовано - 3526 осіб, летальних випадків - 241, видужали - 4720 осіб.
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Найгірше ситуація з вірусом зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) і Донецькій (949) областях.
Раніше повідомлялося, що в Харкові прийняли рішення про посилення карантину - заступник міського голови Харкова з питань охорони здоров'я Світлана Горбунова-Рубан зробила заяву.
За словами чиновниці, основні обмеження стосуватимуться кінотеатрів, театрів і всіх закладів, де збирається велика кількість людей.
Обов'язковою умовою перебування там-сертифікат про вакцинацію.
"Обмеження стосуються закладів, в яких бувають харків'яни: театри, кінотеатри, заклади масового перебування людей. Ми просимо про 50-відсоткову заповненість. І ставимо умови співробітниками цих закладів-вони повинні бути повністю вакциновані",-заявила Горбунова-Рубан.
Працівники таких установ повинні перевіряти covid-сертифікацію.
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