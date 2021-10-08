Смерть народного депутата Антона Полякова настала в результаті гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця.
Таку попередню версію озвучила прес-секретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.
За її словами, слідство поки очікує результати інших судово-медичних досліджень.
Нагадаємо, що за попередніми даними, в ніч на 8 жовтня 2021 року, народного депутата Антона Полякова виявили в непритомному стані на задньому сидінні автомобіля таксі, яке зупинили співробітники патрульної поліції через порушення ПДР.
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За словами водія таксі, після того як депутат сів у його машину біля зупинки громадського транспорту - нардепу стало погано і у нього почалася нудота.
Співробітники поліції викликали швидку допомогу, проте проведені ними реанімаційні заходи результату не дали, на жаль, 33-річний політик помер.
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