Авто з російською зіркою телеекранів Ксенією Собчак потрапило в аварію в Сочі, в Мережу злили кадри з місця трагедії.

39-річна ведуча і її колеги не постраждали, в результаті ДТП загинула одна людина і ще двоє доставлені з травмами в лікарню. Про це повідомляє Телеграм-канал 112.

За наявними даними, ДТП сталося ввечері 8 жовтня на автодорозі з Адлера (пляжний район Сочі). Водій Mercedes S 500 під час обгону виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з Volkswagen. Після цього машину відкинуло на мікроавтобус, що проїжджав повз.

В аварії загинула 35-річна пасажирка Volkswagen, 28-річний водій і 29-річна пасажирка цього авто отримали поранення. Пасажири мікроавтобуса не постраждали.

Відзначається, що в Volkswagen спрацювали всі подушки безпеки, половина машини перетворилася на купу металобрухту.

За даними Телеграм-каналу, в Mercedes S500 перебувала Ксенія Собчак і ще два пасажири - після події вони пересіли в таксі і поїхали в аеропорт.

Користувачі активно обговорюють те, що трапилося:

"Потім з'ясується що за кермом був Єфремов 😁"

"Богу такі не так вже й потрібні. Тому подібні особини живуть довго"

"ТікТок знімала)"

Нагадаємо, що скандальна Ксенія Собчак, сидячи на унітазі, ошелешила відвертими кадрами: "Ну що, вчіться!"

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