На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП с участием маршрутки - по предварительным данным, есть много пострадавших и погибших среди пассажиров.

Инцидент произошел на 455 километре дороги неподалеку от села Холодная балка. 45-летний водитель грузовика MAN, ехавший в сторону столицы, врезался в рейсовый автобус.

Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области. Кроме того, портал dtp.kiev.ua опубликовал кадры с места аварии.

Уточняется, что маршрутный автобус следовал из Броваров в Киев, двигаясь в правой полосе. Грузовик на большой скорости врезался в него сзади. От удара маршрутку опрокинуло на бок и она врезалась в столб.

Предварительно известно, что в результате аварии два пассажира маршрутки погибли, еще шестеро, среди которых один несовершеннолетний, получили травмы разной степени тяжести. Всех пострадавших забрала "скорая" в ближайшую больницу.

Водителю грузовика грозит арест по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Он может быть лишен свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением водительских прав до трех лет. Из-за аварии проезд на участке трассы затруднен.

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