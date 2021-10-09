В Днепропетровской области водитель грузового микроавтобуса не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик, в результате столкновение погиб несовершеннолетний парень.

По информации прессслужбы ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, смертельная авария случилась 8 октября около одиннадцати вечера. О ДТП, которое произошло на 135 километре автодороги "Знаменка-Луганск-Изварино", сообщили свидетели происшествия.

На вызов сразу выехали спасатели. По данным, грузовой микроавтобус Ford врезался в припаркованный на обочине грузовик МАЗ, который сгорел ранее в тот же день.

Он сильного столкновения микроавтобус превратился в груду металла, а двух человек зажало в салоне. Спасатели извлекли из покореженной машины тело 14-летнего парня. Водитель Ford 1979 года рождения отказался от госпитализации.

Сейчас все детали и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, что недавно в Винницкой области водитель Daewoo не справился с управлением и вылетел в кювет, где врезался в дерево. От удара автомобиль загорелся. Водитель от полученных травм погиб на месте, а 50-летнего пассажира госпитализировали с многочисленными травмами.

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