У Вінницькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Водій Daewoo не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Дорожньо-транспортна пригода сталася біля села Краснопілка Гайсинського району.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Вінницької області.

Коли водій Daewoo з'їхав у кювет, його автомобіль зіткнувся з деревом і загорівся. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. 50-річний пасажир з травмами доставлений в лікарню.

На даний момент співробітники поліції встановлюють всі обставини події.

Кримінальне провадження відкрили за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

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