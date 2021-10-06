В Винницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Водитель Daewoo не справился с управлением и съехал в кювет. Дорожно-транспортное происшествие произошло возле села Краснополка Гайсинского района.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Винницкой области.

Когда водитель Daewoo съехал в кювет, его автомобиль столкнулся с деревом и загорелся. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия. 50-летний пассажир с травмами доставлен в больницу.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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