7 вересня вночі в серйозне ДТП на 196-му кілометрі дороги Київ-Харків-Довжанський потрапили мікроавтобуси марок Opel Movano і Mercedes Sprinter.
Аварія сталася близько 01: 00 у четвер біля міста Лубни на Полтавщині. Деталі ДТП на українській трасі повідомляти сайт ГУНП в області.
За кермом Opel Movano був чоловік 1980 року народження, і саме він допустив зіткнення з іншим транспортним засобом. Авто зім'яло від удару. Водій отримав численні травми, лікарі швидкої допомоги доставили його в лікарню. Чоловік 1996 року народження, який керував Mercedes Sprinter, залишився неушкоджений.
За фактом ДТП правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди на трасі під Лубнами встановлюються.
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Слідство відкрило провадження за ст. 286 Кримінального кодексу-порушення правил безпеки дорожнього руху. У водіїв мікроавтобуса і вантажівки взяли зразки крові, щоб перевірити, чи вживали вони до ДТП алкоголь.
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