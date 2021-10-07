7 сентября ночью в серьезное ДТП на 196-м километре дороги Киев–Харьков–Довжанский попали микроавтобусы марок Opel Movano и Mercedes Sprinter.

Авария произошла около 01:00 в четверг возле города Лубны на Полтавщине. Детали ДТП на украинской трассе сообщает сайт ГУНП в области.

За рулем Opel Movano был мужчина 1980 года рождения, и именно он допустил столкновение с другим транспортным средством. Авто смяло от удара. Водитель получил многочисленные травмы, врачи скорой помощи доставили его в больницу. Мужчина 1996 года рождения, управлявший Mercedes Sprinter, остался невредим.

По факту ДТП правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований. Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе под Лубнами устанавливаются.

Следствие открыло производство по ст. 286 Уголовного кодекса – Нарушение правил безопасности дорожного движения. У водителей микроавтобуса и грузовика взяли образцы крови, чтобы проверить, употребляли ли они до ДТП алкоголь.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

Как сообщала Politeka, таможенник устроил трагическое ДТП на украинской трассе и сбежал.

Также Politeka писала, что произошла трагедия на украинской трассе: жизнь ребенка оборвалась до приезда скорой, кадры ДТП.