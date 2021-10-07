У Польщі в місті Катовіце в четвер, 7 жовтня, в ДТП потрапило авто з українцями всередині. Автомобіль, в якому їхали українці злетів з траси, перекинувся і врізався в дерево.

ДТП сталася на проспекті Розденського о 6:30 за місцевим часом.

Про це повідомив портал Se.pl.

Автомобіль Opel злетів з траси, перекинувся і врізався в найближче дерево. На місці трагедії загинули два молодих українця у віці 21 і 22 роки.

Очевидці ДТП розповіли, що від удару автомобіль зім'яло, як консервну банку і вижити після цього шансів не було ні у кого з пасажирів. Авто було настільки розбите і пом'яте, що тіла людей з транспортного засобу довелося вирізати рятувальникам.

Як повідомила заступник комісара поліції Катовіце Агнешка Жилка, зараз на місці аварії працюють польські правоохоронці.

Варто відзначити, що статистика смертності в Україні через ДТП сумна - в середньому 7 загиблих в день. Так, з початку 2021 року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, що український спортсмен розбився в ДТП, його мотоцикл розлетівся на частини.

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