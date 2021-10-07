В Польше в городе Катовице в четверг, 7 октября, в ДТП попало авто с украинцами внутри. Автомобиль, в котором ехали украинцы слетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

ДТП произошло на проспекте Розденского в 6:30 по местному времени.

Об этом сообщает портал Se.pl.

Автомобиль Opel слетел с трассы, перевернулся и врезался в ближайшее дерево. На месте трагедии погибли два молодых украинца в возрасте 21 и 22 года.

Очевидцы ДТП рассказали, что от удара автомобиль смяло, как консервную банку и выжить после этого шансов не было ни у кого из пассажиров. Авто было настолько разбито и помято, что тела людей с транспортного средства пришлось вырезать спасателям.

Как сообщила заместитель комиссара полиции Катовице Агнешка Жилка, сейчас на месте аварии работают польские правоохранители.

Стоит отметить, что статистика смертности в Украине из-за ДТП печальная – в среднем 7 погибших в день. Так, с начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее.

Напомним, что украинский спортсмен разбился в ДТП, его мотоцикл разлетелся на части.

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