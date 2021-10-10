Авто с российской звездой телеэкранов Ксенией Собчак попало в аварию в Сочи, в Сеть слили кадры с места трагедии.

39-летняя ведущая и ее коллеги не пострадали, в результате ДТП погиб один человек и еще двое доставлены с травмами в больницу. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

По имеющимся данным, ДТП произошло вечером 8 октября на автодороге из Адлера (пляжный район Сочи). Водитель Mercedes S 500 во время обгона выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с Volkswagen. После этого машину отбросило на проезжавший мимо микроавтобус.

В аварии погибла 35-летняя пассажирка Volkswagen, 28-летний водитель и 29-летняя пассажирка этого авто получили ранения. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.

Отмечается, что в Volkswagen сработали все подушки безопасности, половина машины превратилась в груду металлолома.

По данным Телеграм-канала, в Mercedes S500 находилась Ксения Собчак и ещё два пассажира - после происшествия они пересели в такси и уехали в аэропорт.

Пользователи активно обсуждают случившееся:

"Потом выяснится что за рулем был Ефремов 😁"

"Богу такие не так уж и нужны. Поэтому подобные особи живут долго"

"ТикТок снимала)"

Напомним, что скандальная Ксения Собчак, сидя на унитазе, ошарашила откровенными кадрами: "Ну что, учитесь!"

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