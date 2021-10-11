Американські вчені відкрили астероїд 2021 SM3 тільки в цьому році - було досліджено, що 15 жовтня він наблизиться набагато ближче Венери і Марса.

До Землі наближається астероїд 2021 SM3, діаметр якого становить близько 160 метрів, що на 20% більше єгипетської піраміди Хеопса.

Про це повідомляє Newsweek.

15 жовтня, небесне тіло пролетить повз нашу планету на досить близькій відстані.

У NASA заявили, що максимальна відстань, на яку астероїд наблизиться до землі - 3 мільйони кілометрів. Це значно менше, ніж до будь-якої планети Сонячної системи, але, в 7,5 разів більше відстані до Місяця.

2021 SM3 класифікується експертами NASA як об'єкт, що зближується з Землею. Це астероїди або комети, які знаходяться на відстані близько 190 мільйонів кілометрів від землі і не становлять загрози.

SM3 2021 року буде не єдиним астероїдом, що пролітає повз Землю напередодні Хеллоуїна. Видання уточнює, що 20 жовтня 230-метровий астероїд 1996 VB3 пролетить повз нашу планету на ще меншій відстані до нашої планети. Небесне тіло промчить зі швидкістю 2 млн км від Землі.

Нагадаємо, що до Землі наближається величезний астероїд.

Як повідомляла Politeka, NASA попередило про наближення до землі астероїда діаметром від 88 до 200 м.

Також Politeka писала, що NASA підготували перший звіт щодо погодних умов у марсіанському кратері Езеро.